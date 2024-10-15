На дорогах усіх міст України з 1 листопада запровадять обмеження швидкості руху

Вже з 1 листопада на дорогах всіх міст України – обмеження швидкості руху до 50 кілометрів за годину. Водночас правила дорожнього руху не змінюються.

Вони переходять "на зимовий період". Про це в етері телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає 24 Канал.

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В Україні замінять дорожні знаки

У зв'язку з настанням періоду підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху на ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 кілометрів за годину, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й ним передбачена можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період.

У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювали знаки вищого обмеження швидкості,

– розповів він.

Таким чином, за його словами, правила дорожнього руху фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху. Адже швидкість 80 кілометрів за годину – це літній період, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні.