Дороги всіяно брухтом: у Генштабі ЗСУ показали підбиту й покинуту російську техніку

У Генштабі Збройних сил укотре показали, яку відсіч російським окупантам дають українські воїни. На опублікованих кадрах видно безліч зруйнованої техніки рашистів.

Своє відео Генштаб підписав лаконічно "Втрати ворога. Без коментарів". Оприлюднили його 8 березня.

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На відео від генштабу можна побачити не лише важку техніку – танки, БТРи та літаки. Також навіки заглохли й вантажівки окупантів.

Зауважимо, від початку бойових дій в Україні кремлівська орда вратила понад 280 танків, майже тисячу бойових машин і щонайменше 447 одиниць автомобільної техніки. Крім того, понад 11 тисяч орків загинули.

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