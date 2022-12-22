Дорогою додому Зеленський зустрівся з Дудою: про що говорили лідери

22 грудня 2022, 16:37
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський 21 грудня відвідав США, щоб виступити в Конгресі. Дорогою додому він поїхав до Польщі, де зустрівся з її лідером Анджеєм Дудою.

Глава держави опублікував відео своєї зустрічі. Також він розповів, якою була тема розмови.

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Зеленський зустрівся з Дудою

Глава держави розповів, що дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Дякую за незмінну й потужну підтримку! 
– заявив Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Дуди та Зеленського

За інформацією Офісу Президента, зустріч відбулася в місті-рятівнику Жешуві. Під час розмови лідери торкнулися широкого спектра тем з акцентом на:

  • посиленні обороноздатності України,
  • гуманітарних питаннях, що є надзвичайно важливими, зокрема, для тимчасових переселенців, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни.


Зеленський зустрівся з Дудою в Жешуві / Фото Офісу Президента

Візит Зеленського до США: коротко

  • Зеленський прибув до США 21 грудня. Це був перший візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Його планували протягом кількох місяців, але це не розголошували в цілях безпеки.
  • У Вашингтоні президент зустрівся з американським колегою Джозефом Байденом. Вони провели перемовини та запевнили один одного у зміцненні стосунків обох країн.
  • Потім Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала цю промову однією з найкращих, які їй доводилося чути.
  • Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.
  • За кілька годин до візиту Сполучені Штати виділили нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Туди увійде довгоочікувана система ППО "Патріот", яка допоможе захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.

 
Автор: Ольга Котів