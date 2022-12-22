Дорогою додому Зеленський зустрівся з Дудою: про що говорили лідери
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський 21 грудня відвідав США, щоб виступити в Конгресі. Дорогою додому він поїхав до Польщі, де зустрівся з її лідером Анджеєм Дудою.
Глава держави опублікував відео своєї зустрічі. Також він розповів, якою була тема розмови.
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Зеленський зустрівся з Дудою
Глава держави розповів, що дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Дякую за незмінну й потужну підтримку!
– заявив Зеленський.
Дивіться відео зустрічі Дуди та Зеленського
За інформацією Офісу Президента, зустріч відбулася в місті-рятівнику Жешуві. Під час розмови лідери торкнулися широкого спектра тем з акцентом на:
- посиленні обороноздатності України,
- гуманітарних питаннях, що є надзвичайно важливими, зокрема, для тимчасових переселенців, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни.
Зеленський зустрівся з Дудою в Жешуві / Фото Офісу Президента
Візит Зеленського до США: коротко
- Зеленський прибув до США 21 грудня. Це був перший візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Його планували протягом кількох місяців, але це не розголошували в цілях безпеки.
- У Вашингтоні президент зустрівся з американським колегою Джозефом Байденом. Вони провели перемовини та запевнили один одного у зміцненні стосунків обох країн.
- Потім Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала цю промову однією з найкращих, які їй доводилося чути.
- Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.
- За кілька годин до візиту Сполучені Штати виділили нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Туди увійде довгоочікувана система ППО "Патріот", яка допоможе захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.