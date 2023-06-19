Литиме ще мінімум кілька днів: у яких областях продовжаться дощі, де буде град та шквали
Жителям частини областей України знову доведеться ходити під парасольками. Адже цього тижня йтимуть дощі. Також можливі грози, шквали та град.
Синоптики та рятувальники попередили, що в понеділок у частині областей знову погіршиться погода. Де будуть дощі упродовж цього тижня, інформує 24 Канал.
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Обережно, насувається негода
Сьогодні у частині областей України можливий град та шквали вітру.
19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпеки – жовтий),
– зазначили в ДСНС.
Також закликали триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
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Прогноз погоди на 19 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Де прогнозують дощі щонайменше до 23 червня
В Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчі три доби в західних, а також 20 – 21 червня у північних областях помірні дощі та грози.
У середу в центральних, південних та східних областях короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+30.
Зауважимо, що згідно з попередніми прогнозами на картах Укргідрометцентру, 22 червня дощі припиняться у більшості областей, зокрема, на Заході. Однак, очікуються на Сході та частково Півдні України. Натомість у п'ятницю, 23 червня, ймовірно знову литиме на Заході.Це цікаво! Синоптики зазначають, що 21 червня в більшості областей послаблення спеки на 3 – 5 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру