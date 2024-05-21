Жодного сонячного дня: в яких областях литиме кілька днів поспіль

Цього тижня частину областей накриють дощі та грози. Подекуди опади будуть помірними. До речі, можливий град.

Де саме чекати дощу цього тижня, як довго він буде, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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В яких областях будуть дощі та грози

Експерт писав, що вже найближчими днями очікується поступове прогрівання повітря в більшості областей України. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура буде відповідати літнім показникам.

В окремі дні є ймовірність невеликих, місцями помірних дощів у супроводі гроз,

– зазначив Кібальчич.

Синоптик писав, що у вівторок вночі без істотних опадів. Вдень на Заході та місцями крайній Півночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. В решті регіонів без опадів.

У середу, 22 травня, в Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. У четвер вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних і східних пройдуть короткочасні дощі з грозами. Окрім того, вдень подекуди град.

У п'ятницю, 24 травня, на Заході, вдень також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами. На решті території України без опадів.

У суботу тільки у Криму та на крайньому Заході подекуди пройдуть грозові дощі. Втім, у неділю в Україні вже без опадів.

Де уже пригріє до +30 градусів

До речі, за прогнозом Ігоря Кібальчича, цього тижня в частині областей температура повітря може прогрітися до 30 градусів тепла.

Зокрема, такі показники очікуються у вівторок на Закарпатті, у середу на Півдні.

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Яким буде літо в Україні

Метеорологиня Віра Балабух розповіла, що загалом очікується, що літо в Україні буде теплим. Втім, без значних аномально високих температур.

Середня місячна температура у червні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму. До речі, найбільш аномальною може бути на Заході, а також Південному Сході.

Також у перший місяць літа ймовірний дефіцит опадів по всій території нашої держави.