Замість сонячних днів знову грози та дощі: як довго у липні ще литиме, коли буде сухо

В Україні продовжуються дощі. Подекуди опади затихають, втім, вже наступного дня починаються знову.

Скільки ще днів литиме, де буде сухо вже найближчим часом, розповідає 24 Канал.

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Як довго ще будуть дощі

У четвер на території нашої держави знову пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, будуть вони на Заході та частково Півдні. Також очікується гроза.

Далі – вже завтра дощі, ймовірно, накриють усі регіони. Лише подекуди будуть незначними.

Цікаво, що у суботу, 15 липня, майже по всій Україні, ймовірно, буде сухо. Виняток – лише Полтавська та Сумська області. Щоправда, там без істотних опадів.

Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що короткочасні дощі завжди. Це не осінні, які затягнулися на цілий день і потрохи крапають. Під час короткочасних перерва між опадами понад 3 години. Окрім того, вони не дуже тривалі, можуть йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися.

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Орієнтовний прогноз на 15 липня / Скриншот з Укргідрометцентру