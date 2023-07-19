Вдарить негода: майже по всій Україні пройдуть грозові дощі
19 липня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Вже декілька днів в Україні здебільшого було сухо. Втім, далі насувається негода.
Найближчим часом дощі та грози знову накриють майже всю державу. Про це пише 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози цього тижня
Цього тижня дощі почалися з західних областей. Втім, вже у вівторок поширилися далі та накрили більшість регіонів. Хоча сьогодні, 19 липня, переважно буде сухо, вже завтра опади очікуються майже по всій Україні.
Зауважимо, що у четвер мінлива хмарність. Також короткочасні дощі.
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