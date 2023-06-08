По всій Україні пройдуть дощі та грози: насувається нова хвиля похолодання
Джерело:Укргідрометцентр
Цього тижня Україну накриє нова хвиля похолодання. Окрім того, по всій території нашої держави пройдуть дощі.
На скільки градусів знизиться температура та коли чекати посилення опадів, розповідає 24 Канал. Одразу ж зауважимо, підготуйте свої парасолі та дощовики.
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В Україні знову знизиться температура й посиляться дощі
В Укргідрометцентрі зазначили: "У найближчі три доби у західних та місцями північних областях, 8 червня і на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, вдень 10 червня також в Криму та Приазов'ї короткочасні дощі, подекуди грози, 9 – 10 червня в Карпатах місцями значні дощі. На решті території без опадів".
Уподовж 8 – 10 червня вночі очікується +12...+19 градусів, вдень +23...+28. Синоптики зауважили, що п'ятницю на Півдні та Сході вже до +30.
Однак, далі, у неділю, грозові дощі, ймовірно, накриють усю територію нашої держави. Згідно з орієнтовними прогнозами на карті Укргідрометцентру, усюди пройде короткочасний дощ. Буде хмарно з проясненнями.
Водночас стовпчики термометрів знову опустяться. Так, вночі 11 травня на Заході очікується лише +12...+14 градусів. Зауважимо, що значної спеки вдень не буде вже ніде. Ба більше, на Сході прогнозують лише +19...+21 градус.
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Додамо, що схожа погода очікується і 12 червня. Втім, у західних та північних областях лише подекуди пройдуть короткочасні дощі.
Тим часом температура в Україні, ймовірно, опуститься ще нижче. Зокрема, на Луганщині вдень взагалі лише +15...+17 градусів.
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