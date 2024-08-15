Де йтимуть дощі та грози найближчими днями

У частині областей України пройдуть дощі та грози. Опади очікуються найближчими днями. Втім, сильних злив синоптики поки не прогнозують.

Де саме будуть дощі найближчими днями, і чи чекати сильної спеки в Україні, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Зазначили, що переважно буде без опадів.

Лише вдень 16 серпня в Карпатах та на Закарпатті, 17 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +10 – +17 градусів, на Південному Заході до +20.

Вдень 15 серпня +24 – +29, на Закарпатті та Півдні +30 – +32 градуси. Далі, 16 й 17 серпня вже буде спекотніше, – в Україні +27 – +34 градуси. До речі, у суботу в південно-західних і південних областях подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

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Прогноз погоди на 15 – 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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