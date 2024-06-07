Литиме й наступного тижня: скільки ще днів будуть дощі та грози

У п'ятницю, 7 червня, частину України знову накриють дощі та грози. Очікується, що опади будуть і наступного тижня.

Як довго ще йтимуть дощі та грози, в яких областях литиме найближчими днями, де прогнозують град і шквали, передає 24 Канал.

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Скільки ще будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі попереджали, що 7 червня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози. В окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

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Де будуть дощі та грози 7 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики прогнозували, що 8 – 9 червня в Україні, крім Сходу, невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощі йтимуть і наступного тижня. Зокрема, щонайменше до 11 червня. Очікується, що у вівторок опади будуть майже всюди.

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Де будуть дощі 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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