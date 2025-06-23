У Дніпропетровській області погіршується погода. Жителі регіону найближчим часом можуть почути грозу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Дніпрі очікується негода

Через наближення негоди синоптики терміново оголосили підвищений рівень небезпечності. У Дніпрі та області вже зранку зіпсується погода, вона протримається такою до кінця доби.

За прогнозами синоптиків, у регіоні буде гроза. Рівень небезпечності по області зберігається перший (жовтий).

Під час грози рекомендується зачинити вікна вдома. Якщо ви перебуваєте на вулиці, то не можна ховатися від негоди під деревами або високими конструкціями.

Намагайтеся також уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Варто пам'ятати, що всі електричні прилади можуть притягувати блискавку, тому ними не можна користуватися під час грози, їх вимкнути з мережі.

Де ще буде негода 23 червня

У понеділок грози та сильні вітри очікуються одразу в кількох областях України. Вітряно буде у Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Запорізькій областях.