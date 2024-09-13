Грози і сильні зливи охоплять частину країни: де оголошено попередження

З першими вересневими днями в Україні прийшли й перші осінні дощі. Так, синоптики знову прогнозують рясні опади.

У суботу, 14 вересня, жителям низки областей варто прихопити з собою парасольку. Переважно дощі завітають у західні регіони України.

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Дощі в Україні

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий); вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий),

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Штормове попередження в Україні 14 вересня / Укргідрометцентр

Зазначимо, що на Заході, у Вінницькій та Одеській областях температура вночі сягатиме +13...+18 градусів, а удень не перевищуватиме +18...+23; в Карпатах та на Закарпатті температура в середньому +11...+16.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі +14...+19, вдень +24...+29, на південному сході країни до +31 градуса.