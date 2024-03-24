Литиме майже всюди: Україну знову накриють дощі

Приготуйте парасольки. Наступного тижня майже у всіх областях України очікуються дощі. Ймовірно, що без опадів буде лише на крайньому Сході.

Так, у понеділок в більшості областей пройдуть дощі. Як довго вони будуть, передає 24 Канал.

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Де і як довго будуть дощі

За прогнозом на картах Укргідрометцентру, 25 березня дощі накриють майже всю Україну. Однак, на Заході, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині вони будуть невеликими. А на Луганщині, Донеччині та Харківщині опадів поки не прогнозують узагалі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що дощитиме й у вівторок. Втім, на Заході та крайньому Сході – без опадів.

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