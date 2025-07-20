В яких областях литиме найближчими днями: коли припиняться дощі та грози в Україні

Найближчими днями в Україні знову будуть дощі та грози. На щастя, сильної негоди з градом і шквалами синоптики поки не прогнозують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі, і коли припиняться опади?

У найближчі три доби погода в Україні буде нестійкою. Йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. Тільки в більшості південно-східних областей, а вночі 22 липня в Україні без опадів.

Переважатиме південно-західний вітер, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі буде +14 – +20 градусів, удень +20 – +26 градусів, але на Півдні та Сході до +32 градусів.

У вівторок, 22 липня, в Україні, крім Заходу, вночі очікується +16 – +22 градуси, удень +29 – +34 градуси. Втім, на Півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 23 липня дощі наразі очікується лише в Полтавській, Сумській, Харківській і Донецькій областях. 24 липня – можливі лише на Закарпатті, Львівщині, Буковині та Прикарпатті. На решті території України опади вже не очікуються.

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Дощі в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше в Укргідрометцентрі зазначали, що липень – це найтепліший місяць року в Україні з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також із періодами жаркої посушливої погоди.