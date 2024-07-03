Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні

Цього місяця чекає тривалий період спеки. Є ризик розвитку посухи та високий рівень пожежної небезпеки. Втім, у частині областей опадів буде багато, зокрема, протягом липня може випасти 130 – 180% від норми.

Де саме найбільше литиме в липні, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик зробив прогноз на місяць.

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В яких областях найбільше литиме

Експерт зауважив, що аномальна спека накриє більшість територій нашої держави. Вдень максимальні показники можуть сягнути +34 – +39 градусів.

І якщо в західних і північних областях спекотна погода не затримається надовго, то центральні, південні та східні перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше.

Синоптик пояснив, що винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокувальний синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов'язаний з теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою, складуться сприятливі умови для поступового прогріву та "застою" повітряної маси, що циркулює в його межах.

Західні області України перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності,

– зауважив Кібальчич.

Також додав в другій і третій декаді липня розподіляться плямисто і нерівномірно по території України. Втім, сумарна кількість за місяць виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній і центральній частині, а також нижчою за норму на Півдні та Сході.

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До речі, в окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися градом і шквалами до 17 – 23 метрів на секунду.

Кількість опадів у західних регіонах може досягти протягом місяця 130 – 180% від норми, у північних близько норми, у південних і східних областях орієнтовно 50 – 70% від місячної норми,

– зазначив синоптик.

Додав, що зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів, на більшій частині Лівобережжя очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи й найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.