В яких областях пройдуть сильні зливи та грози в перші вихідні серпня

Перші вихідні серпня в Україні будуть дощовими. Опади очікуються в більшості областей. Подекуди можливі сильні зливи та шквали.

Де саме литиме 3 й 4 липня, і чи буде спека на вихідних, з посиланням на синоптиків пише 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 2 серпня буде без опадів, тільки на Прикарпатті та Закарпатті подекуди короткочасний дощ, гроза.

3 серпня у західних, північних, вдень місцями і в центральних областях, 4 серпня на більшій частині території країни пройдуть дощі з грозами,

– зазначили синоптики.

Вітер переважно північно-західний та північний, 3 – 10 метрів на секунду. До речі, сильна спека поки не очікується. Вночі +13 – +18, на Півдні до +22. Вдень +25 – +32 градуси. У суботу в західних та північних областях, у неділю в Україні, крім Південного Сходу, +21 – +26 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 3 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз на тиждень. Зокрема, розповів, якої погоди чекати в перші вихідні серпня.

Експерт зазначив, що в суботу, 3 серпня, на Заході, вдень також місцями в центральних областях очікуються дощі з грозами. До речі, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На решті території України буде без опадів.

У неділю, 4 серпня, у більшості областей очікується нестійка погода з короткочасними дощами очікується у більшості областей України. При грозах поривчастий вітер.

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