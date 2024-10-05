Синоптики попереджають про небезпеку: в яких областях будуть сильні дощі вже цієї ночі
5 жовтня 2024, 20:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У ніч на 6 жовтня частину України накриє негода. Значні дощі очікуються в багатьох областях.
Метеорологічне попередження оприлюднив Укргідрометцентр. Синоптики сказали, у яких областях литиме.
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Де прогнозують значні дощі
Уже цієї ночі значні дощі пройдуть у багатьох областях України.
6 жовтня вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий),
– повідомили синоптики.
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Прогноз погоди на три доби
- Укргідрометцентр також писав, що в найближчі дві доби в більшості областей, 8 жовтня на Лівобережжі пройдуть дощі.
- Цієї ночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської), вдень подекуди в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській, 7 жовтня місцями у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі.
- Тим часом на решті території нашої держави переважно без опадів.
- Вітер в Україні південний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
- Температура 6 жовтня в західних областях вночі +7 – +12, вдень +10 – +15 градусів.
- На решті території України вночі +11 – +16, на узбережжі морів +17 – +20 градусів. Вдень +22 – +27, але в північних і Вінницькій областях +16 – +21 градус.
- Синоптики також попередили, що 7 – 8 жовтня зниження температури на 3 – 5 градусів.