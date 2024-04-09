Коли Україну знову накриють дощі: синоптики назвали дату

Наступні кілька днів ще буде сонячно та без опадів. Втім, незабаром погода зміниться. Знову очікуються дощі.

Коли чекати опадів, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що температура буде доволі високою, порівняно з кліматичною нормою. передає 24 Канал.

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Коли знову будуть дощі

Упродовж кількох діб території нашої держави перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить у більшості областей погоду без опадів.

Буде багато прояснень. Тож вдень уже не завадять сонцезахисні окуляри. Втім, така погода протримається до вихідних.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, у суботу й неділю – 13 та 14 квітня дощі пройдуть у західних, центральних і частково північних областях. В інших поки що опади не очікуються.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на найближчі три доби

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз на три доби. Зазначили, що 10 – 12 квітня в Україні буде без опадів, тільки вдень п'ятниці у Карпатах невеликий короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі 7 – 13 градусів; вдень 21 – 22.

10 квітня в Карпатах, Криму та на узбережжі морів, 11 квітня у західних та північних областях 16 – 22, 12 квітня в Україні, крім Півдня та Сходу, 15 – 20 градусів.

Зауважимо, раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря у квітні передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7 градусів. Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Також писали, що місячна кількість опадів в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.