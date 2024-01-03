Переможемо: символічний напис на дошці у школі, яку Росія пошкодила під час атаки на Київ

3 січня 2024, 17:51
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Росія масовано атакувала столицю України вдосвіта 2 січня. Внаслідок атаки окупантів вибухова хвиля вибила вікна у школі.

Журналісти зауважили, що в одному з класів зберігся напис про перемогу. Варто сказати, що російська атака пошкодила будинки в 5 районах Києва.

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Що написано на дошці пошкодженої школи

Журналісти ТСН показали фото та відео з пошкодженої школи у столиці України. 

"Переможемо": символічний напис на дошці у школі, де вибуховою хвилею вибило вікна під час атаки терористів Росії у Києві. Досі не віриться, що все це відбувається у центрі Європи у 21 столітті,
– зауважили в дописі. 

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Напис у пошкодженій вибуховою хвилею школі в Києві 

До речі, міський голова Києва Віталій Кличко 2 січня розповів, що внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там 49 поранених та двоє загиблих. 43 постраждалих – у лікарні. 

Окрім того, Росія пошкодила будинки в:

  • Подільському,
  • Святошинському,
  • Печерському,
  • Оболонському,
  • Деснянському районах.

Росія масовано атакувала Київ та Харків 2 січня

  • Росія вдосвіта 2 січня випустила по Україні 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинджалів", 3 крилаті ракети типу "Калібр", 12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.
  • Основний удар ворог скерував на Київ та Харків. Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів про щонайменше 130 поранених та п'ятеро загиблих. Пошкоджено понад 250 цивільних об'єктів.
  • Тільки у Харкові ворог пошкодив 55 багатоповерхівок, вибив понад 2 тисячі вікон у квартирах і близько 700 – у громадських місцях.
  • В Київській області Росія пошкодила 11 багатоквартирних та 16 приватних будинків. 

Автор: Діана Квасневська