Переможемо: символічний напис на дошці у школі, яку Росія пошкодила під час атаки на Київ

Росія масовано атакувала столицю України вдосвіта 2 січня. Внаслідок атаки окупантів вибухова хвиля вибила вікна у школі.

Журналісти зауважили, що в одному з класів зберігся напис про перемогу. Варто сказати, що російська атака пошкодила будинки в 5 районах Києва.

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Що написано на дошці пошкодженої школи

Журналісти ТСН показали фото та відео з пошкодженої школи у столиці України.

"Переможемо": символічний напис на дошці у школі, де вибуховою хвилею вибило вікна під час атаки терористів Росії у Києві. Досі не віриться, що все це відбувається у центрі Європи у 21 столітті,

– зауважили в дописі.

Напис у пошкодженій школі Києва, що розчулює до сліз: дивіться відео



Напис у пошкодженій вибуховою хвилею школі в Києві

До речі, міський голова Києва Віталій Кличко 2 січня розповів, що внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там 49 поранених та двоє загиблих. 43 постраждалих – у лікарні.

Окрім того, Росія пошкодила будинки в:

Подільському,

Святошинському,

Печерському,

Оболонському,

Деснянському районах.

Росія масовано атакувала Київ та Харків 2 січня