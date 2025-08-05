Більшість виборців Трампа підтримують санкції проти Росії та вважають її загрозою
- 87% виборців Трампа класифікують Росію як загрозу безпеці США, а 76% підтримують санкції на експорт російської нафти.
- 88% стурбовані співпрацею Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, причому 65% дуже або надзвичайно стурбовані.
- 74% виборців вважають, що існує ймовірність вторгнення Росії в інші країни, та 57% звинувачують Путіна у відсутності мирного прогресу в Україні.
Позапартійна консервативна організація The Vandenberg Coalition та соціологічна компанія TargetPoint провели дослідження ставлення виборців Президента Дональда Трампа до зовнішньої політики США. Воно відбувалося з 24 по 28 липня.
Результати свідчать, що більшість виборців Трампа хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію. Про це пише 24 Канал із посиланням на дослідження, про яке розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.
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Як американці ставляться до Росії?
За даними дослідження, виборці Дональда Трампа в цілому підтримують доктрину президента "мир завдяки силі", вважають, що сильна Америка – це безпечна Америка, і хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію.
Зокрема, результати дослідження свідчать:
- 87% респондентів класифікували Росію як загрозу безпеці США. Цей показник не змінився порівняно з опитуванням у червні 2025 року
- 74% респондентів заявили, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни, а 18% респондентів заявили, що США взагалі не повинні підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії.
- 88% респондентів принаймні "помірно стурбовані" співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, причому 65% висловили, що вони дуже стурбовані або надзвичайно стурбовані.
- 57% виборців Трампа звинувачують Путіна у відсутності мирного прогресу в Україні, що на 4% більше, ніж в опитуванні минулого місяця.
- 76% виборців Трампа підтримують введення санкцій на експорт російської нафти у відповідь на відмову Росіі добросовісно вести мирні переговори з Україною та США. Ця цифра демонструє чітке прагнення до миру за допомогою санкцій. Вона не змінилася порівняно з опитуванням, проведеним у червні 2025 року.