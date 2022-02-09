Доступ до боді-камери мали близько 100 людей, – глава Нацполіції про відео з Трухіним

Ігор Клименко заявив, що доступ до записів з боді-камер патрульного, який одним із перших приїхав на місце ДТП з Олександром Трухіним, мали близько 100 осіб.

Про це глава Нацполіції повідомив на засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Він розповів, що 23 серпня, коли трапилася аварія, поліцейські обслуговували іноземні делегації та намагалася швидко оформляти всі дорожньо-транспортні пригоди по Києву. З його слів, інформацію про те, що одним із фігурантів був народний депутат вони отримали через пару годин.

Доступ мали близько 100 осіб

Ігор Клименко зазначив, що кожен правоохоронець після закінчення зміни свою боді-камеру ставить на відповідне місце, а працівник айті знімає з цієї камери інформацію на сервер.

До сервера має доступ дуже багато поліцейських:

айтішники;

працівники моніторингу;

працівники підрозділів адмінпрактики.

Це означає, що в місті Києві доступ до цієї інформації мали близько 100 осіб. Визначити, хто конкретно міг зняти інформацію з сервера на сьогоднішній день неможливо,

– пояснив глава Нацполіції.

Аварія за участі Трухіна: коротко

У дорожньо-транспортну пригоду народний депутат Трухін потрапив 23 серпня 2021 року.

У лютому спалахнув скандал. Журналісти оприлюднили відео з боді-камери одного з поліцейських – Сергія Петрика. На кадрах – парламентар просив дозволити йому "піти в ліс".

Також чути як людина з голосом, схожим на нардепа, пропонує правоохоронцям винагороду. Окрім цього, каже, що подзвонить очільнику МВС Денису Монастирському.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що проти нардепа відкрили кримінальне провадження.

Раніше Сергій Петрик – патрульний – заявив, що його відео з місця ДТП із Трухіним, найімовірніше, не єдине . Усі правоохоронці на місці події мали боді-камери.

Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео