Доцільно скасувати надзвичайний стан, – президент Литви про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що проблема мігрантів наразі розв'язана. Він запропонував скасувати надзвичайний стан, який запровадили через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Гітанас Науседа сказав: "Було б доцільно обговорювати скасування надзвичайного стану, оскільки це сильний інструмент, який використовують в особливих обставинах". У випадку погіршення ситуації на кордоні, за його словами, надзвичайний стан можна ввести знову.

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Сейм затримує правки до конституції

"Зараз ми можемо скасувати це положення і розпочати роботу зі зміни конституції, адже у підвішеному стані – питання про прямі вибори мерів, і ми заборгували нашому суспільству та самоврядуванню розв'язання цього питання", – сказав президент Литви.

Надзвичайне становище на кордоні з Білоруссю спровокувало те, що у Сеймі затримують поправки до конституції щодо виборів мерів. Їх не можуть внести під час надзвичайного стану або у воєнний час.

Надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю: коротко

8 листопада до кордону Польщі та Білорусі вирушили кілька сотень мігрантів. Білоруські прикордонники виштовхували їх через кордон у Латвію, Литву та Польщу. Виникла міграційна криза.

Згодом уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження надзвичайного стану у районах поблизу кордону з Білоруссю. Остаточне рішення ухвалив Сейм.

Через наплив мігрантів Литва перекинула до кордону з Польщею та Білоруссю додаткові сили.

Наразі Литва вирішила обгородитися від Білорусі огорожею. Облаштували вже 10 її кілометрів, застосовують і колючий дріт.

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Конституційний суд Литви ще весною 2021 року повідомив, що прямі вибори мерів неможливі без внесення поправок до конституції. Відповідна постанова набере чинності, коли завершаться терміни повноважень обраних мерів – 3 травня 2023 року.