У століття інформаційних технологій про народження дитини знають всі і все. Особливо ті, хто до цього має мало відношення. Тому замість збільшення обізнаності та освіченості виходить нашарування особистих вражень на вичитане в надрах інтернету – і ось вже готові установки для майбутньої мами, які можуть зіпсувати їй материнство або навіть відлякати від нього.

Чи потрібно готуватися до вагітності і як? Наскільки велика загроза не народити? Як правильно харчуватися? Про це та багато іншого 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповіла психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Тамара Андрєєва – фахівчиня, яка має пряме уявлення про материнство і підготовку до нього.

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Підготовка до вагітності

Тамара, розкажіть – як підготуватися до вагітності? Чи потрібно це робити?

Жінки починають готуватися до вагітності з народження. Ще будучи маленькою дівчинкою, вона чує розповіді про пологи від мами, знайомих. І вона вже формує свою перинатальну історію: скільки діток вона б хотіла, як це буде відбуватися. І жінка приходить до вагітності вже з якимись своїми установками. Міняти чийсь світогляд – немає у мене такої мети, у кожної людини свій шлях, мені важливо дати підтримку мамі. Але можу сказати, що багато хто, пройшовши мій курс з підготовки до пологів, змінюється. Вони легко прощаються з токсичними установками, які заважали їм відчути себе щасливою мамою.

Хто така доула? Це помічниця при вагітності і під час пологів, надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку. На відміну від акушера, доула не використовує медичні методи.

Підготовка до пологів включає в себе три блоки. Перший, інформаційний – надається інформація, яка є на сьогоднішній день. Я даю знання, які будуть їй корисні, і під час вагітності, в пологовий і в післяпологовий період. На заняттях я даю загальну інформацію: які бувають пологи, як вони можуть проходити. Бувають природні пологи з ускладненнями, кесарів розтин. Знати про це дуже важливо: таким чином жінка і її партнер почувають себе впевнено в будь-якій ситуації. Бо пологи це творчий процес і важливо не планувати один сценарій, а йти, повністю довірившись собі і своєму малюкові.

Другий блок – знання про харчування. На дуже багато впливає спосіб життя вагітної, її раціон. Народжувати без набору зайвих кілограмів набагато м'якіше для нашого організму. Післяпологовий період і відновлення будуть проходити набагато краще, м'якіше, коли жінка тримається в своїй формі.

Третій блок – фізичні навантаження. Рухатися – це важливо. Це може бути ходьба, прогулянки в парку, плавання, сауна, якийсь вид спорту, яким жінка займалася до вагітності.

Ніяких секретів немає. Готуватися до вагітності чи ні – вирішує кожен сам. Але ті, хто приходять до мене за другими, третіми дітками, і не мали такої підготовки раніше – шкодують про це. Кажуть: якби з першою дитиною про все це знали, то було б менше безпорадних ситуацій. Тобто, володіючи інформацією, мама і тато впевнені в тому, що відбувається. Немає правильного і неправильного. Є особистий досвід. І з кожною дитиною він свій. Але розуміння курси дають. Тому – я б рекомендувала готуватися.

Ще один аргумент. Раніше ми жили великими сім'ями, кілька поколінь в одному будинку, бабусі, прабабусі, сестри. Поруч півсела родичів, і був обмін інформацією. Сьогодні урбанізація захопила наш світ, сім'ї зараз далеко одна від одної, молодь їде в інше місто, і знання, які передавалися з покоління в покоління, перериваються. Плюс дуже багато інформації з усіх боків, ми живемо в світі цифрових технологій, і в інтернеті пишуть всі, кому не лінь.



Підготовані батьки убезпечені від безпорадності

А вагітні дуже вразливі, і читаючи це все – не важливо, добре чи погане – набувають якісь сценарії, які потім доводиться опрацьовувати. Краще працювати над своїми переконаннями, а не брати чужий досвід. Я всім рекомендую ставити величезний фільтр і відсіювати досвід інших. Готуватися тільки до свого і саме до цього малюка. І мої випускники, які приходять вдруге і втретє і слухають той самий курс – він не змінився за 8 років – кажуть, що це дає їм впевненість. Заряджаються один одним, моєю підтримкою.

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Які переконання "найтоксичніші", з тих, що Ви стикалися?

Їх багато. Наприклад: "я не можу народжувати". Тому що "у мами кесарів, у бабусі кесарів, і я точно не народжу". Що "обов'язково буде травма дитини, тому що у нас все погано з медициною". Що "не можна брати чоловіка на пологи, тому що він стане імпотентом, у нас ніколи не буде хорошого сексу". Що "я втрачу привабливість після пологів" або "я нікому не буду потрібна", що "дитина вкраде любов мого чоловіка", що "я нічого хорошого не можу дати своїй дитині", що "виховання – це праця".

До мене приходять люди 33-35 років. 18-річні мами – це поодинокі випадки. У 33-35 – це вже усвідомлена дитина. Багато таких мам чогось домоглися в житті, і у них величезний страх, що після пологів не зможуть реалізуватися.

Я багато їм розповідаю зі свого досвіду материнства, і досвіду моїх випускниць, що діти – це тільки двигун вперед, натхнення, це найкращий коуч, який відкриває у вас безліч талантів, про які ви навіть і не знали, що так можете.

Наприклад – не спати тиждень. Або півроку. Або – годувати грудьми, говорити по телефону і однією ногою витирати калюжу. Або раптом приходить осяяння, що ви все життя мріяли працювати з дітками, і ви відкриваєте свій садок. Або стаєте кондитером, або налагоджуєте мануфактуру по натуральній косметиці.

А ось в тему урбанізації – зараз багато жінок, які працюють, не йдуть в декрет на 6-7 місяці, а працюють до останнього. От просто до пологового будинку. Це нормально?

Абсолютно нормально, якщо робота в задоволення. Якщо людина відчуває себе на роботі потрібною, важливою і їй там комфортно. Я завжди за любов. Якщо є любов до справи, вона надихає і окрилює, то під час вагітності це нічим не заважає. Яка б робота не була.

Якісь спеціальні режими для вагітних я ніколи не підтримувала. Тому що тоді руйнується вся моя теорія, що кожна людина – це всесвіт, індивідуальність. Якщо людині класно – то чому ні?

Під час вагітності людині можна робити абсолютно все. Немає нічого, що не можна. Єдине, якщо щось у вас викликає важкість, неприйняття, погане самопочуття, емоційний тягар, – тоді цього не робіть.

А якщо за медичними показаннями лікарі щось констатують, і забороняють, наприклад, ходити, активно рухатися? А жінка любить гуляти.

Моє переконання – нас обирають діти. У мене є історії, коли вагітність протікала ідеально, а діти так і не прийшли. Завмерла вагітність, наприклад. А є вагітності, що висіли на волосинці, при цьому були рухливі, активні мами – і діти приходили в ці сім'ї. Головне – віра в дитину, в те, що все буде так, як потрібно вашій родині, і що ви робите все найкраще для себе, а значить і для дитини. Мама – ви, і ви інтуїтивно відчуваєте, що треба, що ні.

А у лікарів – скільки людей, стільки й думок. У величезному місті людину може оглянути десять лікарів, і вони дадуть десять різних висновків. А рішення приймати вам.

Харчування вагітної

Розкажіть детальніше про харчування під час вагітності. Як харчуватися правильно, що не можна?

Важливо, щоб було дробове харчування. Часто: три основних прийоми їжі і два-три перекуси. Таким чином мама не ходить голодна. І вона не наїдається великими порціями, що не дає збою в її обміні речовин і зайвої ваги. Я в першу вагітність набрала 35 кілограмів, всім розповідала, що це генетика, у нас всі повненькі, і я повненька. Я першою стояла в булочній, чекала булочки з повидлом і посипкою. Мене всі там знали. Я дозволяла собі їсти все і багато – це ж для дитинки, так краще, і це взагалі вона хоче, а не я. Але це неправда.

І потім дуже важко і ходити вагітність – були набряки, тиск, і важко відновлюватися. Тому що зайва вага – це величезне навантаження для організму. З другою вагітністю я переглянула свій раціон і підхід до вагітності, і набрала всього 9 кілограмів. Генетика відразу відступила. І це відразу ж легкість. Ти робиш все, можеш бігати-стрибати, не відчувати втоми, тим більше це актуально, коли у вас є дітки ще, бо маму їм ніхто не відміняв, і ви любите свою роботу і тому вам важливо залишатися рухливою.

Тому – дробове харчування. І важливо, щоб була вся харчова піраміда: овочі, злаки, риба, м'ясо, кисломолочні продукти. Секретів немає. Все просто: вуглеводи намагаємося вживати до обіду. Після – білкову їжу. І – дотримуватися водного режиму. Хоча б 30 мілілітрів на кілограм ваги. І кава-чай – це не питво. Тільки чиста вода. Вода – це формула здоров'я для будь-якої людини. Це як раз профілактика набряків, розтяжок, це здорова шкіра.

Тобто – здорове харчування актуальне і для вагітних?

Так. Всі ласощі з ароматизаторами, підсилювачами смаку, барвниками дуже серйозно позначаються на вашій підшлунковій і також проходять плацентарний бар'єр і в мікродозах потрапляють вашій дитині. Тому важливо, щоб їжа була свіжоприготованою домашньою. Щоб виключити харчове отруєння. Тому що будь-яке таке отруєння може закінчитися внутрішньоутробним інфікуванням. Особливо це важливо на третьому триместрі, коли плацентарний бар'єр трошки знижується, і дитина більш схильна до цих ризиків. Миємо руки, їмо вдома.

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Ще раз для бабусь, які кажуть – "ти що, не можна себе під час вагітності ні в чому обмежувати". Що вагітним можна абсолютно все в будь-який момент – це неправда?

Так. Їм можна все зі здорової їжі. А коли жінка починає їсти за двох-трьох – це потім приносить багато проблем зі здоров'ям мами і малюка в наслідку. А для нас дуже важливо зберегти здоров'я жінки. Буде здорова мама – будуть здорові діти.

Також жінки в третьому триместрі починають заїдати страхи. Коли ми не готуємося до пологів, не дізнаємося інформацію, яка дає нам впевненість і підтримку, страхи займають все більшу позицію. І в передпологовий момент мами починають їсти смачненьке, балувати себе, компенсуючи неусвідомлене. Я точно знаю, що у мам, які ходять на мої заняття, такої потреби немає. У них є впевненість у підготовці до такого важливого етапу в житті як зустрічі зі своєю дитиною.

Я не кажу, що потрібно позбавлятися від страхів. Це добре, що вони є – вони нам допомагають ставати кращими, готуватися, звернути увагу на важливе саме для нас. Наприклад, якщо є страх розривів – я буду дізнаватися про це, і зрозумію, що будь-яка промежина може народити будь-яку дитину, якщо вона здорова, без грибкових захворювань.

Так само буду дотримуватися режиму, їсти правильно, дотримуватися питного режиму, щоб тканини були здорові і готові до пологів. І під час пологів я буду слідувати за собою, за своїми потребами, навіть за позою, яку мені захочеться вибрати. І тоді це буде класна робота зі страхом розривів, у мене буде хороший результат.



Здорове харчування й улюблені заняття – найкраще для вагітної

Як відбуваються пологи

Як зрозуміти, що вже час в пологовий будинок?

Пологи починаються або з початком переймів, або з відходженням вод. Причому відходження вод не є початком пологової діяльності, це передчасний розрив близько плодових оболонок, і при цьому важливо звернутися в пологовий будинок – тому що такі пологи точно повинні проходити під медичним наглядом, за протоколами.

Справжні пологи починаються з переймів. Вони є помилкові, тренувальні і справжні. Тренувальні з'являються з 32 тижня, а у деяких мам – з 30-го просто кам'яніє животик, при цьому немає больових відчуттів. З 36-37 тижня з'являються помилкові перейми: теж кам'яніє живіт і з'являється тягнучі відчуття внизу живота і у спині. Вони теж можуть мати послідовність і проміжки. Але справжні перейми ні з чим не сплутати.

Вони йдуть по наростаючій, больові відчуття вже стабільні. Мама відчуває, що живіт теплішає, відбувається приплив крові до матки. Проміжок між переймами скорочується, а біль стає яскравіше вираженим. Больові відчуття під час пологів від 30 секунд до 2 хвилин. А перейми – від 5 до 15 хвилин. Це старт латентної фази. У цей час ще залишаємося вдома. Нам важливо, щоб в пологовий будинок поїхати на активній фазі, щоб не збити настрій у жінки. Їй важливо, щоб було тихо, темно, тепло, безпечно. І найкращі умови – вдома.

Коли вже настає активна фаза, перейми в проміжку від 1 хвилини до 4, тобто – за 10 хвилин є 3 хороші активні перейми, це означає, що пора їхати в пологовий будинок. Там її обов'язково оглядає черговий лікар. Якщо він бачить розкриття на 1-2 сантиметри або відсутність розкриття, констатує латентну фазу, і рекомендує або їхати додому, або гуляти навколо пологового будинку, або йти в палату і чекати там. Це мама сама вибирає, як їй краще.

Коли розкриття 3 і більше сантиметрів – це вже початок активної фази, маму запрошують в родзал.

Щодо списку речей в пологовий будинок, я рекомендую окремо пакет для мами, тата, малюка. У родзал і в палату.

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На сьогодні медикаменти виключені з цього списку. Сплачується або внесок, або потім докуповуються медикаменти по мірі необхідності. Ми не готуємося до пологів з медикаментами, тому що це вже агресія і налаштування на медичне втручання. А ми готуємося до природних пологів.

Фінальний момент перебування в пологовому будинку – з'явилась дитинка. Наскільки важливо їй полежати на мамі, навіщо і скільки часу потрібно?

Це дуже важливо. Це запуск дуже потужного процесу мікробіому – формування імунітету. Дитина народжується абсолютно стерильною, і лежить на мамі – це дуже важливий обмін для її подальшого життя, тепловий ланцюжок. Мама дитину вигріває, дає м'яку адаптацію після пологів, осіменяє її мікрофлору. І дихання, і серцебиття мами надає дитині впевненість, що вона в безпеці. Триває цей процес дві години після пологів, мама в цей період перебуває у родзалі, рекомендується не вставати з ліжка. У цей період дитина прикладається до грудей за її запитом.

Як відновитися після пологів

Як відновитися після пологів. Які є способи, скільки часу це займе і що треба робити, а що – ні?

Це величезний блок. Але з основного – є період 40 днів після пологів, який йде на відновлення фізіологічне і психологічне. Він може бути і більшим. Але як правило – в межах 40 днів.

Найважливіше: мамі потрібен комфорт, відчуття захищеності і безпеки, побутова підтримка. Я завжди мам вчу, що перші 40 днів у них режим "священна корова": маму важливо звільнити від побутових турбот, щоб вона насолодилася дитиною, собою, новим станом. Все це буде набагато краще проходити, якщо буде організовано навколо коло підтримки – чоловік, друзі, батьки, якщо у них підтримуючий тип комунікації.

Якщо батьки виступають з авторитарним стилем виховання, з директивністю в голосі і порівняннями, – це буде дуже травматично для жінки. Для таких батьків я рекомендую список вказівок. Наприклад, приходить мама і каже: "Чому дитина у тебе в шапці" або "Чому без шапки?", або " Чому підлога не помита?", а ви відразу їй говорите – "Мам, мені потрібна твоя допомога. Сходи в магазин, мені потрібно те і це". Тому що у цієї мами така мова любові. Вона так говорить не тому, що погана, а тому, що вміє так любити. І важливо прийняти це.

Але в післяпологовому періоді жінка в стані маленької дівчинки. І кожне слово в сторону може сприйматися агресивно і з критикою. Тому важливо відразу усвідомити, що це така мова любові. І інструмент роботи з ними – цінні вказівки, по-іншому такі батьки не вміють допомагати. Треба чітко озвучувати, чого ви від них очікуєте, і їм буде легше допомагати.

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Є мами, у яких підтримуючий тип виховання. Це рідкість, але вони зустрічаються. Я навіть пропонувала таких мам як "мама напрокат": вона приходить, прибирає, готує, і готова до будь-яких прохань дитини, що сидить поруч, чекає, не диктуючи. Я навіть питала – "А вам не хочеться поділитися своїм досвідом?". Вона каже: "Ну, що ви! Я народжувала 30 років тому, мені навпаки цікаво вчитися з вами, молодими". Це дуже круто, коли людині в 50-60 років цікаво вчитися з молоддю. Це говорить про підтримку, яку вона дає, і реалізацію, якої вона сама досягла. Тому що люди, що принижують слабких, таким чином теж, на жаль, відчувають реалізацію.

Тому підтримка – це найголовніше в післяпологовому періоді. Тоді мамі легше відновлюватися.

Є різні інструменти для відновлення – те ж післяпологове сповивання, для закриття пологів. Але це не всім потрібно. Якщо є хороша підтримка, люблячі люди поруч – жінка відмінно відновлюється сама.

І це не обов'язково чоловік, правильно? Може бути подруга, якщо чоловіка немає?

Так. Але це треба робити в передпологовому періоді – шукати коло підтримки. Це можуть бути ваші друзі, які запитують "що тобі подарувати після пологів?". Елементарно – каструлю борщу. Причому після пологів ви живете в режимі нон-стоп. Це означає, що до вас ваші офісні друзі, які до восьмої на роботі, можуть приїхати о першій ночі і приготувати борщ. Ви будете їм шалено раді.

Дуже важливо також розвантажити жінку з точки зору прогулянки. Наприклад, приходить тато з роботи і забирає малюка на годину-дві на вулицю, погуляти. Мама в цей час може видихнути, побути сама з собою. Тому що дуже важко переключатися, віддаючи весь свій час одній людині, важливо мати час і на себе. Це теж профілактика вигоряння для мами.

І коли мама може озвучити свої бажання і знаходить відгук в сім'ї – це найкраще відновлення після пологів.



Відновленню після пологів сприяє підтримка близьких

Стосовно фізіології – краще запитати у гінеколога. Але я точно знаю, що ті виділення, які йдуть перші 40 днів – свідчать про здоров'я жінки. Стежимо за кольором, запахом, температурою. 42 дні жінка числиться за тим пологовим будинком, де вона народила, і в разі якихось моментів вона може туди звернутися в будь-який час доби.

Спортивні навантаження жінка може починати за відчуттями. Єдине – не бажано приблизно перші три місяці робити прямі вправи на прес. Тому що йде закриття білої лінії. Коли в три місяці переконуєтеся в закритті білої лінії – можна робити прес. Але є такі жінки, у яких це закриття йде до року. Тут вже потрібна консультація з лікарем-хірургом, огляд і подальші рекомендації. Тому що діастази з'являються у мам з різних причин, я зустрічала в основному у мам, які починають активно займатися спортом після пологів, не даючи організму відновитися.

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А з точки зору психіки – то підтримка і комфорт, важливо хвалити маму. І у мене є дві ключові мантри, які я всім рекомендую.

Перша мантра: ви хороша мама, при будь-якій ситуації. Тому що на день буде в середньому п'ять осіб, які будуть піддавати сумніву ваші навички материнства.

Друга мантра: ви "велика циця". У жінки достатньо молока, щоб вигодувати свою дитину. Годування грудьми – це один з інструментів любові.

І для кожної мами щаслива здорова дитина – це показник її успішності в материнстві. І коли починаються проблеми з годуванням, вагою, прикладанням, у кожної мами дуже падає впевненість в собі, і це теж може зіграти на користь післяпологової апатії, депресії. Тому важливо усвідомити – у кожної жінки достатньо молока. Немає жодної, у кого б не було молока після народження дитини. Те, що ви не бачите його, не можете відчути кількість, чи достатньо – цього ніяк не зрозуміти. Треба просто довіритися природі, повірити в себе і відчути, що ви дійсно "велика циця" – і у вас все виходить.

Читайте на сайті 24 каналу скоро: про партнерські пологи, для чого вони і як підготуватися – продовження інтерв'ю з Тамарою Андрєєвою.

Всі фото з особистого архіву Тамари

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