"Доведеться заплатити": у НАТО пригрозили Росії через вторгнення в Україну

Росію очікують наслідки в разі вторгнення в Україну. Держава-окупантка муситиме заплатити за свої дії.

Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг. Він звернув увагу на стягування російських військ біля нашої держави.

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Столтенберг: Будуть наслідки

За словами генсека, Росія матиме наслідки. Водночас про що саме мовиться – Столтенберг не вказав.

Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, будуть наслідки,

– наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що країна-агресорка вже вдруге у 2021 році стягнула таку велику кількість озброєння до українського кордону.

Дії Росії – не блеф

Наразі наміри Росії, як вважає генсек, поки не зрозумілі. Водночас думати, що держава блефує не можна.

"Ми бачили, що Росія раніше застосовувала насильство проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф", – додав Столтенберг.

Позиція НАТО щодо Росії і України: головне

НАТО уважно стежить за ситуацією на кордоні Росії та України і готове реагувати, якщо вона зміниться.

За словами Столтенберга, Альянс готовий до будь-якого розвитку подій.

Генсек вважає, що Росія не може перешкоджати на шляху до членства нашої країни в Організації Північноатлантичного договору.