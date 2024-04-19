Тиждень готувалися, – Буданов поділився деталями збиття Ту-22М3

П'ятниця 19 квітня стала епохальною для Повітряних сил і Головного управління розвідки. Нашим воїнам удалося збити ворожий Ту-22М3 у повітрі.

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів журналістам, як удалося збити російський літак Ту-22МЗ. Саме ці літаки росіяни підняли в повітря вночі 19 квітня, щоб завдати масованого удару по Україні.

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Буданов розповів, як розвідники влаштували засідку на стратегічний бомбардувальник

Літак був уражений на відстані 308 кілометрів – досить далеко. Чим? Плідна і довга робота дає про себе знати. [Використали] ті ж прийоми та засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50,

– сказав він.

За словами головного розвідника, працівники ГУР "довго чекали, готувалися, зрештою змогли" провести цю блискучу операцію. На літак полювали тиждень у засідці – чекали, коли він вийде на потрібний рубіж.

Інших деталей знищення ворожого літака Буданов не навів. Але відповів на запитання журналістів, скільки ще росіяни мають таких бомбардувальників.

"Ще є, але це перше збиття літака дальньої авіації у цій війні", – повідомив очільник української розвідки.

Буданов відповів, як збили Ту-22М3: дивіться відео

Одеса зможе видихнути, адже більше не побачить Х-22

На жаль, повного відео інтерв'ю Кирила Буданова поки немає, але в матеріалі BBC Україна мовиться, що "Одесі буде трошки легше зараз", адже саме по ній ворог активно гатив ракетами Х-22.

Ту-22М3 є носієм ракет Х-22 – потужної і швидкої зброї, яку вкрай складно перехопити. Але Х-22 не можна назвати дуже точними, бо це ще радянська розробка.

Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря",

– наводять журналісти слова Буданова.

Зверніть увагу! Для видання The War Zone Кирило Буданов повідомив, що російський бомбардувальник Ту був збитий радянським комплексом С-200 ракетою "земля-повітря" великої дальності. Ту-22М3 був уражений на відстані 308 кілометрів.