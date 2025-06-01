Довгоочікуване "Слава Україні": щемливі фото та відео з обміну полоненими

У п'ятницю, 20 червня, відбувся новий обмін полоненими. Україна повертає з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який опублікував щемливі фото з обміну полоненими.

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Обмін полоненими

В пʼятницю, 20 червня, відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Обмін полоненими 20 червня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома,

– написав Зеленський.

Як зазначив президент, це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

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Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги,

– розповіли в КШППВ.

Там вказали, що захисників, що повернулися, доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації.