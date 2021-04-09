Суд скасував усі постанови щодо визнання виборів на Прикарпатті недійсними

Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправними та скасував постанови ОВК №87 щодо визнання виборів недійсними. Це рішення стосується 5 дільниць на Прикарпатті.
Джерело:ОПОРА
Мовиться про дільниці №261027 (місто Яремче), №260515 (село Парище), №260025 (село Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин).
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На дільницях у Микуличині та Монастирчанах під час повторного підрахунку голосів встановили розбіжність щодо кількості бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка.
У протоколі ДВК №261029 було вказано 402 голоси, а при перерахунку виявили 299 голосів. У протоколі ДВК №260028 – 172 голоси, а при перерахунку – лише 79 бюлетенів.
Монастирчани
- У Монастирчанах до витягу для голосування за місцем перебування включили 30 виборців.
- В окружній виборчій комісії вважають, що це було зроблено безпідставно.
- Мовляв, це становить понад 5% від тих, хто взяв участь у голосуванні.
- Саме тому голосування на дільниці у Монастирчанах там визнали недійсним.
Суд встановив, що ОВК дійшла такого висновку після загального огляду заяв та медичних довідок. При цьому, без встановлення неналежності документів в кожному конкретному випадку.Довідка. На думку суддів, це позбавляє такий висновок ознак обґрунтованості. Відтак факт безпідставної видачі 30 бюлетенів неможливо перевірити.
До того ж, там зазначили, що 30 виборців – це менше ніж 5% від тих, хто взяли участь у голосуванні на цій дільниці. Адже мовиться загалом про 688 виборців.
Микуличин
- Схожа ситуація була й з голосуванням у Микуличині. Там ОВК вважала безпідставним включення 36 виборців до витягу для голосування за місцем перебування.
- До витягу не долучили заяв виборців, довідок медичної установи та рішення ДВК.
- Тому, на думку комісії, кількість виборців, які незаконно проголосували, становила понад 5%.
Судді з'ясували, що члени комісії під час дослідження відповідного списку виборців та витягу до нього встановили точну кількість виборців з приміткою "Не здатні самі пересуватися" – 36 з 39.Довідка. Таких виборців, згідно з законодавством, включають до витягу без додавання заяв та медичних довідок. Саме тому, на думку суду, ця обставина повністю нівелює висновки ОВК.
Результати виборів на Івано-Франківщині: основне
Згідно з даними від ЦВК, перемогу на довиборах до Ради в окрузі №87 переміг Василь Вірастюк. Його підтримали 31,25% виборців. Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" – 29,69%.
Водночас в ОПОРІ заявили про порушення й вимагали розслідувань щодо можливих фальсифікацій. Там підкреслили, що без цього результати матимуть низьку суспільну легітимність.