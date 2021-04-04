Вірастюк став новим народним депутатом: відомі результати довиборів на Прикарпатті

В окрузі №87, що в Івано-Франківській області, 28 березня пройшли довибори до Верховної Ради. Результати оголосили на 8 добу після голосування.

Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №87. За офіційними результатами голосування переміг кандидат від "Слуги народу" Вірастюк.

Раніше На Прикарпатті визнали недійсними вибори вже на третій дільниці, де програв Вірастюк

Результати довиборів на окрузі №87

Лідери голосування на Прикарпатті:

Василь Вірастюк – 31,25%;

Олександр Леонідович Шевченко – 29,69%;

Руслан Кошулинський – 28,86% голосів.

Інші кандидати здобули менше 10% голосів виборців.

Зауважимо, екзитполи прогнозували перемогу Шевченка. Тоді Вірастюк був лише на третьому місці у списку.

Водночас, рух "ЧЕСНО" повідомив, що близько 500 бюлетенів зникли. Згідно інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. Крім того, результати виборів на 5 дільницях скасували. Там перемагав Шевченко.

Проблеми із підрахунком голосів: коротко

Підрахувати голоси на цьому окрузі не могли кілька днів.

Процес був спершу заблокований через перерахунок голосів, протоколи щодо яких "містили помилки", опісля – через нестачу кворуму.

30 березня Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87: змінила голову і трьох членів.

Протягом декількох діб Будинок культури в Надвірній, де засідає ОВК, оточувала поліція і натовп людей : серед них прихильники і Вірастюка, і Шевченка.

Спостерігачі руху ЧЕСНО, повідомляли, що у Надвірну приїхав десант зі "Слуг народу". Нардеп Микола Тищенко, за їхніми словами, усіляко намагався зірвати підрахунок голосів та поводив себе, зловживаючи посадою.

1 квітня будівлю, де засідає ОВК, під охорону взяла СБУ. Там пояснили: лише за останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників. Усі вони виявилися неправдивими.

Хто боровся на Прикарпатті за місце у парламенті

Нові вибори на Прикарпатті провели, бо народний депутат Андрій Зіновійович склав свої повноваження . Він обійняв посаду міського голови Надвірної.

Центральна виборча комісія зареєструвала 15 кандидатів у нардепи: Михайла Ноняка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Однак Маруся Звіробій згодом зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.