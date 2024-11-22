Україна знайшла больову точку Путіна, у росіян можуть з'явитись проблеми

Кремлівський диктатор Владімір Путін панікує через дозвіл Україні від США на застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії. Це матиме серйозний вплив на хід бойових дій.

Такі далекобійні та високоточні засоби ураження, як ATACMS, можуть працювати по ворожій логістиці. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що може виникнути ситуація, коли окупантам не буде чим наступати.

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У Путіна істерика

Роман Світан зазначив, що зараз триває війна не армій, а логістики. У перші кілька місяців воюють армії, в яких є достатня кількість бойового запасу, далі починають воювати логістики. Якщо є можливість впливати на логістику, то військо, як мінімум, наполовину чи навіть на 2/3 одразу втрачає свою бойову готовність.

У Путіна зараз істерика, бо йому розповіли, що таке ATACMS та контроль 300-кілометрової зони. За 100 кілометрів можна налагодити логістику та оснащувати частини у режимі нападу, при наступальних операціях. Але якщо під контролем перебуває 300 кілометрів, то наступальні операції оснащувати вже просто неможливо.

Армійських запасів вистачає на півтори – два тижні при наступальних операціях. Якщо у нас буде достатня кількість ракет, ми будемо постійно працювати, як ці 2 дні, то у росіян буде велика проблема. Через півтори – два тижні ці проблеми вже почнуться з оснащенням. У них не буде чим наступати,

– пояснив військовий експерт.

За таких обставин логістику можна тримати лише у режимі оборони. А от наступати точно буде неможливо. Робота по логістиці – це серйозна проблема для ворога.

"Думаю, ми продовжимо це робити, тому що знайшли больову точку у Путіна. Його істерика зараз говорить, що це саме та больова точка, на яку варто було натиснути ще 2 роки тому", – додав полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у США 19 листопада офіційно підтвердили надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич заявив, що не будуть анонсувати удари ATACMS по російській території, а ракети "самі скажуть за себе". Росіяни бідкались, що українські захисники вже використовували ці американські ракети для ударів їхній території.