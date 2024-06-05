Україна вже використала зброю США для ударів по Росії, – AP
Джерело:Associated Press
Нещодавно Україна отримала дозвіл бити по території Росії, але з певними обмеженнями. Західне видання написало, що наша держава вже використала американську зброю для таких цілей.
Видання Associated Press пише, що Україна вже скористалась можливістю бити американською зброєю по російській території. Цю інформацію їм підтвердив чиновник, який забажав залишитись анонімним.
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"Останніми днями"
Джерело видання відзначило, що американську зброю використовували буквально нещодавно. Мова йшла про удари "останніх днів".
Західний чиновник не надав більше жодних деталей.
Україна довго боролась за дозвіл бити по території Росії західною зброєю. Особливо гостро це питання постало після початку повторного наступу росіян на Харківщині.
Зеленський пояснив, що може вплинути на рішення партнерів про зняття обмежень
- Зеленський відкрито говорить про те, що хоче використати західну зброю дальньої дії для ударів по Росії. Президент України розповів журналістам, що може вплинути на рішення партнерів.
- Зокрема Україна хоче використовувати Storm Shadow для ударів по території агресора. За словами Зеленського, попри повідомлення про протилежне, Велика Британія не дала на це "100% дозволу".
- Президент припустив, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому вирішальне значення має позиція Вашингтона. "Ви знаєте, як це працює", – сказав він.