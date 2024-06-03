Потрібно далі тиснути: що змінило позицію Заходу щодо ударів по Росії

Низка країн, зокрема США, нарешті надали Україні обмежений дозвіл на удари західною зброєю по території Росії. Це був вкрай потрібний крок, який дозволить відігнати росіян від кордону з нашою країною.

Про це 24 Каналу сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що це право країни на самооборону.

До речі Зеленський вважає, що США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS

Чому Захід дозволив удари по Росії

Огризко зазначив, що ситуація на Харківщині показала, що якщо не буде такого дозволу, то Харкова за декілька місяців просто фізично не стане. А це потужний центр, втрата якого означала б для нас колосальну поразку.

Якщо ти б'єшся із зав'язаними руками, то не можеш перемогти, це очевидно,

– сказав ексміністр.

Тому, зауважив він, рішення про часткове застосування є позитивним, але його явно недостатньо. Це дасть нам можливість на 80 кілометрів відігнати російських загарбників від кордону з Україною і зменшити кількість нападів на прифронтові області. Але це не розв'язує питання в принципі.

Треба продовжувати переконувати Захід

Ексміністр вважає, що, маючи ракети ATACMS з дальністю 300 кілометрів, їх можна було би застосовувати по території Росії в будь-якій точці, де є військові об'єкти, з яких здійснюються напади на Україну.

Це право країни на самооборону, тут немає жодної ескалації,

– наголосив Огризко.

Тому, на його думку, потрібно продовжувати тиск, переконувати американців і не тільки їх, що півкроками ми швидко російських окупантів не зупинимо. Вони мають припинити боятися й зрозуміти, що йдеться і про їхню безпеку, бо інакше війна триватиме невідомо, як довго.

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