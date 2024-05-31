Козирі в України: військовий оглядач пояснив, що зміниться після дозволу ударів по Росії

В країнах НАТО та Євросоюзі відбуваються дискусії щодо надання дозволу Україні завдавання ударів американською та європейською зброєю по території Росії. Такі дії союзників надали б нашій країні козирів та переваг у війні.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що дозвіл не зупинив би наступальні операції росіян, але Україна могла б знищувати важливі об'єкти на території Росії. Тоді, ймовірно, країна-агресорка б зупинила масовані обстріли нашої країни.

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Можливості України після дозволу бити по Росії

Шарп пояснив, що такий дозвіл одразу не зупинить наступальні операції росіян. Також це б не захистило повністю прикордонні українські області. Однак зараз "лід починає топитись", про що свідчать розмови у Європі та США щодо дозволу на удари по території Росії.

Питання в тому, чим (яким озброєнням завдавати ударів – 24 Канал) дозволять і хто. Якщо американці дозволяють бити ракетами ATACMS, ракетами з установки HIMARS та всією артилерією, то це великий плюс для українців,

– зауважив військовий оглядач.

Такий дозвіл надав би Україні можливість завдавати ударів на прикордонних територіях російські сили від ракет Javelin до відкриття артилерійського вогню по окупантах. За словами Шарпа, це стане тактичним успіхом ЗСУ, особливо у Харківській області.

Завдяки ракетам HIMARS Україна б знищувала російську артилерію та ППО в глибині Росії.

Це дасть козирі, які Україна має на основних ділянках фронту та не має в Бєлгородській, Курській, Брянській областях,

– зазначив Шарп.

Військовий оглядач також розповів, що для далекобійних ракет Storm Shadow та ATACMS є багато об'єктів в глибині Росії, в першу чергу аеродроми. Тоді країна-агресорка буде мати великі проблеми. Тоді окупанти будуть або захищати свої об'єкти великою кількістю ППО та РЕБ, що їм не дуже вдається, або ж буде перебазування, на приклад, аеродромів, що завдасть матеріальних збитків, а робота авіації буде неефективною.

На думку Шарпа, такі дії України можуть змусити Росію подумати та перестати завдавати ударів по об'єктах в глибині території України.

Може виникнути фактор взаємного стримання. Не факт, що це буде, але виключати цього не можна,

– додав військовий оглядач.

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