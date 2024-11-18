У страху великі очі: у Росії вже погрожують Україні відповіддю за удари ракетами по її території

У МЗС Росії заявили, що удари України по російській території ракетами ATACMS сильно змінять суть конфлікту. Це буде розцінено як пряма участь США у війні проти Росії.

Заяву щодо інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами ATACMS зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія знов погрожує відповіддю

За словами Захарової, використання Києвом далекобійних ракет по території Росії означатиме пряму участь США та їхніх союзників у бойових діях проти Росії.

За її словами, це радикально змінить суть конфлікту. Вона попередила, що відповідь Росії буде, мовляв, "адекватна та відчутна".

Раніше українська армія вже застосовувала ракети ATACMS для ударів по тимчасово окупованих територіях, які росіяни вважають частиною своєї країни.

Наприклад, українські артилеристи уразили російський комплекс С-400 на Донеччині. Для удару було використано 5 ракет ATACMS, що уразили відповідно 5 компонентів ситем ППО Росії С-400 та С-300: пускові установки, РЛС та пункт управління.

Нагадаємо, президент прокоментував дописи ЗМІ про дозвіл Україні застосовувати американські далекобійні ракети для ударів вглиб Росії. Він заявив, що ракети самі за себе скажуть, правда це чи ні. Він зокрема наголосив, що попри заходи з умиротворення, Росія поновлює масовані обстріли України.