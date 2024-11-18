Чи справді західними ракетами можна бити лише по Курській області

Напередодні низка іноземних ЗМІ написала, що Україні дозволили бити західними ракетами лише по Курській області. Втім, це не підтверджена інформація. Жодних офіційних заяв з Білого дому чи від європейських лідерів з цього приводу не звучало.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що взагалі не логічно, мовляв, "по Курщині можна завдавати ударів, а по Брянщині – ні". Він переконаний, що є рішення бити по всій території, але в радіусі дії наданої зброї.

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Яку інформацію підтвердили іноземні лідери

Президент Литви Гітанас Науседа, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та речник Бундестагу Штеффен Гебештрайт підтвердили, що США надали Україні дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії. Однак ніхто з них не уточнював, що лише по Курщині.

А чим відрізняється Курська область від Бєлгородської, Ростовської, Брянської? Абсолютно нічим, правда? То який тоді логічний зв'язок, що по Курській можна, а по тій не можна?! Коли я таке чую, перепрошую, це дуже-дуже непривабливо виглядає,

– зазначив Клочок.

Україна поки не знає, по якій російській території можна бити. Але точно відомо, це будуть ті межі, за які ракети не зможуть полетіти. Оскільки дальність американських ракет ATACMS приблизно 300 – 320 кілометрів.

Важливо Британія та Франція дозволили Україні бити по Росії, однак є обмеження, – ЗМІ

Звідки з'явилося рішення про надання дозволу

На переконання Клочка, скасування заборони було рішенням двох президентів – чинного Джо Байдена та новообраного Дональда Трампа. Зовнішня політика США залишається єдиною, навіть попри те, хто її очолює. Вони не хочуть допустити, щоб війна вийшла за межі України.

Європа стурбована, як і всі інші. Тому з'явилося рішення про надання Україні дозволу на ракетні удари по Росії. До того ж, уже й Північна Корея долучилася. Всі розуміють, що КНДР – це снаряди та солдати. Видання Bloomberg пише, що може йтися про залучення 100 тисяч північнокорейських військових. І це реальна загроза.

З огляду на те, що розмова Сі Цзіньпіна з Джо Байденом пройшла нібито у дружній формі, то я абсолютно переконаний, що рішення бити абсолютно по всій території Росії є, але в радіусі, бо далі ракета фізично не полетить,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Якщо Україна використовуватиме німецькі безпілотники MINI-TAURUS, вони мають дальність польоту більшу, аніж ATACMS. Тому наразі немає логічного зв'язку, що можна бити лише по Курщині. Хоча це дійсно може підтвердитися, потрібно чекати офіційної інформації від США.

Зазначимо, нещодавно голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що адміністрація Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території.