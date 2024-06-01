Що дає Україні обмежений дозвіл США бити по Росії: фронтове зведення від Світана

Україна отримала довгоочікуваний дозвіл від США бити їхньою зброєю по території Росії, але з певними обмеженнями. Таке рішення було ухвалене, зокрема, для захисту Харківщини.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що цей дозвіл на удари по Росії – такий собі "білий шум".

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Чи змінить щось дозвіл на удари по Росії

Світан зазначив, що удари російських загарбників по Харкову спричинили хвилю серйозного обурення у світі, зокрема в тих країнах, які надають нам озброєння. Тобто виникла хвиля тиску на їхніх керівників з вимогою дозволити Україні працювати по російській території їхньою зброєю.

За його словами, щоб збити цю хвилю, американським та європейським очільникам довелося заявити про дозвіл на такі удари по Росії. А по закритих каналах під час передачі озброєнь були поставлені чіткі обмеження практично на всі дальні засоби ураження.

Адже, зауважив він, із HIMARS ми можемо бити тільки ракетами M31 з дальністю ураження 80 кілометрів. Натомість стартові установки росіян стоять за 100 кілометрів від Харкова.

Начебто дозволили, але ми до стартових установок не дістанемо цими боєприпасами,

– заявив полковник запасу.

Тобто, додав він, партнери України спробували збити напруження, а жодного толку з цього практично немає. Адже ми й так працюємо стрілецькою зброєю вздовж лінії бойового зіткнення там, де окупанти заходять. Поки що цей дозвіл – такий собі "білий шум".

Обмеження щодо ударів Storm Shadow

Полковник запасу зауважив, що ЗСУ також мають обмеження й від Великої Британії на удари Storm Shadow по Росії. Найімовірніше, Білий дім "зв'язав руки" британцям, які спочатку дали можливість нам працювати цими ракетами, а потім її забрали.

На нашій біді піариться щонайменше пів світу,

– сказав Світан.

На його думку, потрібно робити приблизно так, як діють ізраїльтяни: всі їм розповідають, а ті роблять свою справу. Тому що інакше це не працює.

Дозвіл США на удари по Росії: що відомо