17 листопада стало відомо про те, що адміністрація Джо Байдена, яка залишається при владі у США останні два місяці, нарешті ухвалила історичне рішення. Вашингтон зняв обмеження на удари вглиб російської території. У Дональда Трампа відреагували.

Як пишуть ЗМІ, США дозволили Україні використовувати американську зброю території Росії приблизно три дні тому. Натомість, у команді Трампа відмовилися казати журналістам, чи погоджував Байден це рішення зі своїм наступником, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що кажуть у Трампа

Директор з комунікацій перехідної адміністрації Трампа Стівен Ченг також не схотів давати пряму оцінку дозволу на удари по Росії. Коли його спитали про зняття обмежень на використання західної зброї для України, він лише пригадав слова Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Республіканець казав, що є єдиною людиною, яка може змусити обидві сторони конфлікту до переговорів, працювати над припиненням війни та вбивств.

Ченг відреагував на повідомлення в російському державному ЗМІ, яке цитувало неназваного офіційного представника перехідного періоду. Той припускав, що Трамп може переглянути останні дії Байдена, коли він вступить на посаду. "Офіційні заяви з цього приводу надходитимуть безпосередньо від президента Трампа або його уповноважених представників", – сказав він.

До слова, Франція та Британія слідом за США дозволили Києву використовувати ракети Storm Shadow і Scalp для атаки на Росію.