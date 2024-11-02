Ще вчора це було фантастикою: яка справжня причина, чому Захід не дає дозвіл на удари по Росії

Міжнародні партнери затягують з рішенням дозволити Україні бити по Росії західною зброєю. Є одна неочевидна причина, чому так все відбувається.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що партнери не проти атак по Росії українською зброєю. А от дозвіл на удари по Росії західною зброєю – це вже інше питання.

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Чому Захід затягує з дозволом

Як наголосив Клочок, дозвіл на такі удари – це, найімовірніше, питання часу. Захід вже публічно фіксує загрозу з боку Китаю, Росії, КНДР та розуміє, що може статися потім.

Зараз триває процес накопичення зброї в країнах Європи, щоб відбивати потенційні атаки. Ще вчора це було фантастикою, а тепер – реальність. Європа готується до надзвичайних ситуацій. Там вже є пропозиції від експертів переходити від політики реакції на загрози до політики запобігання та готовності. Це змінить парадигму Європи,

– сказав Клочок.

Події розвиваються надзвичайно швидко. В КНДР вже публічно коментують, що допомагатимуть Росії у "священній війні". На Заході розуміють, що з часом все це може перекинутися і на них. Китай хоч демонструє, що не готовий зараз вести масштабну конвенційну війну. Але все може дуже швидко змінитися.

У цьому контексті варто розглядати питання військової допомоги Україні та дозволу на удари по Росії. Західні партнери намагаються відтягнути в часі війну, яка може початися на Корейському півострові чи навіть у Європі. Усім давно відомо про наміри Путіна щодо країн Балтії.

Питання дозволу на удари не лежить в лінійній площині. Тут питання, скільки зброї нам готові передати. І тоді вже можна говорити про дозволи. Може виникнути слушне питання. А чому ж тоді не можна бити тією зброєю, яка вже є? На мою думку, в такий спосіб Захід пробує регулювати складні процеси, які можуть бути невідворотними. Ще сподіваються, що зможуть відтягнути в часі, щоб ефективніше підготуватися до можливих загроз,

– вважає Клочок.

Додамо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що Джо Байден мав би надати Україні дозвіл на удари по Росії вже після виборів у США, які відбудуться 5 листопада. Зараз вони побоюються йти на такі кроки, аби не вплинути на рейтинги Камали Гарріс.