У Раді відверто відповіли, коли очікують на дозвіл від США бити вглиб Росії
Союзники України обговорюють можливість зняття обмежень на удари далекобійною зброєю по території Росії. Однак наразі рішення про це не ухвалено. У Раді спрогнозували, коли може надійти позитивна відповідь від партнерів.
Минулого тижня президент Зеленський побував у США. Очікувалося, що саме під час зустрічі українського лідера з Джо Байденом може бути надано дозвіл на удари вглиб Росії. Однак цього не відбулося. Коли таки чекати на позитивне рішення Вашингтону, відповів в ефірі телемарафону заступник голови комітету з питань національної безпеки й оборони Ради Єгор Чернєв, передає 24 Канал.
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До виборів – навряд чи
За словами Чернова, питання про дозвіл Україні ще "на столі", тобто США не відкинули його як взагалі неприйнятний.
Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів – досить ймовірно,
– сказав нардеп.
На його думку, на рішення США могли вплинути багато чинників, зокрема, й нещодавня інформація про передачу Іраном Росії балістичних ракет.
Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що першими про надання дозволу дізнаються росіяни, після чого будуть офіційні заяви.