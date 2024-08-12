Чи можуть США дозволити Україні бити по території Росії: сенатор Грем дав відповідь

Сполучені Штати мають зняти обмеження на використання зброї, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну.

Про це сказав сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем на брифінгу в Києві. Заява прозвучала на тлі операції в Курській області Росії, до якої Україна вперше визнала причетність.

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Чи можуть США зняти заборону на удари

У сенатора запитали, чи можуть США скасувати всі заборони щодо використання українськими військовими американської зброї.

Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну,

– відповів Ліндсі Грем.

Операцію в Курській області він назвав блискучим і сміливим кроком, який зробили люди, готові боротися за свою власну свободу.

Зброя, яку ми надали, повинна використовуватися на максимальний ефект для підтримки цієї демократії, щоб вона вижила під час цього вторгнення, і ця зброя не тільки допомагає Україні, але й стримує інших. Якщо ми зробимо це правильно, інші агресори в усьому світі менш імовірно наважаться на вторгнення до своїх сусідів, якщо ми будемо з Україною і переможемо,

– наголосив сенатор.

За словами Грема, американським чиновникам необхідно зняти обмеження, які заважають повному використанню зброї для стримування вторгнення Росії в Україну.

До слова, раніше Зеленський назвав мету операції ЗСУ в Курській області. За його словами, йдеться про суто безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових.