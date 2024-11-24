Військовий сказав, що змінилось на фронті після надання дозволу на далекобійні удари по Росії

Україна тривалий час наголошувала на необхідності отримання дозволу щодо завдання ударів по території Росії далекобійною зброєю. Нещодавнє отримання цього дозволу від західних партнерів відкриває широкі перспективи для Сил оборони.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко сказав 24 Каналу, що раніше ворог мав можливість робити певні укріпрайони, завозити додаткові резерви, скорочувати логістику перекидання усього необхідного на передню лінію боєзіткнення. Проте зараз у стані ворога зовсім інша ситуація.

Важливо Сили оборони уразили ракетами радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Курській області

У ворога почала горіти земля під ногами

Коли противник в травні 2024 року почав Харківську компанію, за декілька місяців Сили оборони зупинили його і пізніше отримали дозвіл на застосування певних номенклатур високоточної зброї для ударів по території Росії на певну відстань.

Раніше противник, за його словами, підходив до лінії державного кордону і відчував себе більш-менш в безпеці. Він розумів, що в нього можуть дістати FPV-дрони, артилерія, але високоточна зброя точно не прилетить.

Як тільки українські сили отримали дозвіл на застосування високоточної зброї, у ворога почала горіти земля під ногами на території Росії. Як наслідок противник був змушений маневрувати, додатково рити укриття, розконцентрувати техніку, яку він використовує потім на передній лінії боєзіткнення, і відтягувати її та логістичні склади,

– наголосив командир батальйону.

Важливо, що будь-яка логістична міграція противника в умовах, коли українські сили можуть потенційно його ліквідувати, сповільнює його дії і знижує ударно-штурмовий потенціал.

До слова. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив, що рішення США надати дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії це те, до чого "Путін не звик". Зазвичай він, за словами Рибачука, "звик, що може грізно попереджати, озвучувати якісь речі й тоді Захід відступає". Проте "почалася доросла гра"

Україна високоточною зброєю може бити по таких російських об'єктах як аеродроми ближнього базування, і тоді противник вимушений постійно переміщати свою авіацію. А це скорочує кількість вилетів на добу. Чим менше противник вилітає, тим менше керованих авіабомб потрапляє на українську землю і руйнує наші міста.

Також принципово для Сил оборони завдавати ударів по російських логістичних складах з боєприпасами.

Якщо на території Росії ми роздовбали склад, з якого вони постачали снаряди до своїх гармат на передню лінію, інтенсивність обстрілів знизилась. Чим менше обстрілюють наші передові позиції, тим більше спроможності у них як готувати та укріпляти лінії оборони, так і вибивати ворога з тих позицій, які він зайняв,

– пояснив Юрій Федоренко.

Тому українські безпілотні системи дальнього радіуса дій плюс високоточна зброя західних партнерів у необхідній кількості – це те, що, за його словами, дає можливості суттєво переломлювати хід бойових дій і отримувати перевагу на користь Сил оборони.

Нагадаємо, що західні ЗМІ припустили, по яких російських об'єктах Україна може завдати удару західною далекобійною зброєю. Зокрема йдеться про понад 200 цілей, які розташовані в межах досяжності ракет ATACMS і Storm Shadow. Це російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони. Також удари по штабу бригади чи дивізії можуть створити хаос у російських підрозділах.