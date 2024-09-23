Захищатиме червоні лінії: Путін може вдарити по місцях базування F-16 у Румунії та Польщі, – ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Post.

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Ядерні погрози більше не діють

Російський лідер Володимир Путін починає розуміти, що ядерні погрози втрачають свою дієвість в очах західних чиновників. У зв'язку з цим, ймовірно, він розробляє більш тонку та стриману інформаційну відповідь на можливе схвалення Заходом ударів ЗСУ далекобійним озброєнням по російських об'єктах.

Важливо. Владімір Путін постійно продовжує використовувати погрози, але фактичне застосування зброї масового знищення в Україні чи в інших країнах світу залишається малоймовірним.

Тонко завуальовані погрози Кремля про ядерну конфронтацію спрямовані на зрив та відтермінування ухвалення ключових рішень у політичних дискусіях на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні,

– говориться у повідомленні.

Як повідомив пов’язаний з Кремлем політичний аналітик Сергій Марков заявив, у Москві дійшли висновку, що ядерні загрози більше не викликають страху. Крім того, російський академік, тісно пов'язаний із високопоставленими дипломатами, зазначив, що ядерна риторика викликає сильне невдоволення серед партнерів Росії на Глобальному Півдні.

Він додав, що можливі відповіді можуть включати закриття посольства Великобританії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються F-16, які розгортає Україна.

"Оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково будуть, то нам потрібно бити першими", – сказав російський чиновник.

Нещодавно у Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління міноборони Росії, що може бути частиною спроби Кремля зірвати надання Україні права використовувати далекобійну зброю. Путін заговорив про можливу зміну ядерної доктрини Росії, а експрезидент Росії Медведєв вкотре намагається лякати Захід гучними заявами, що "терпінню приходить кінець" і тоді утвориться "гігантська сіра розплавлена ​​пляма".