Небезпечна зона для ворога: який вплив матимуть удари зброєю США по Росії

США дозволили обмежене застосування американської зброї по території Росії, а саме в межах Харківської області. Хоча Україна поки не має дозволу для завдавання ударів по всій території країни-агресорки, таке рішення партнерів теж дасть нашій країні певні привілеї.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що ЗСУ можуть вражати угруповання російських військ біля кордонів з Україною. У такий спосіб ми створимо зону, перебувати в якій росіянам буде небезпечно.

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Вплив ударів зброєю США

За словами Поповича, використання HIMARS та артилерії дає Україні можливості знищувати війська, які є поблизу наших кордонів і готуються до наступальних операцій. ЗСУ можуть бити по скупченнях військ в Харківській області, завдавати ударів по російських штабах та складах з боєприпасами.

Те, що нам дозволили – це добре. Раніше цього не було. Ми вже можемо впливати на територію Росії поблизу наших кордонів, створюючи буферну зону, де буде небезпечно перебувати російським військам,

– підкреслив військовий оглядач.

Що Україна поки не може робити

Попович розповів, що поки ЗСУ не можуть висунути в глиб Росії ворожі зенітно-ракетні системи С-300, дальність якої є 75 – 100 кілометрів, та С-400 з дальністю більше за 50 кілометрів. Україна не зможе висунути й російський ракетний комплекс "Іскандер", адже його дальність є 500 кілометрів. Також Сили оборони не зможуть завдавати ударів по російських аеродромах, де є літаки-носії КАБів, які є в радіусі більше, ніж 50 кілометрів.

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