Небезпечна зона для ворога: який вплив матимуть удари зброєю США по Росії
США дозволили обмежене застосування американської зброї по території Росії, а саме в межах Харківської області. Хоча Україна поки не має дозволу для завдавання ударів по всій території країни-агресорки, таке рішення партнерів теж дасть нашій країні певні привілеї.
Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що ЗСУ можуть вражати угруповання російських військ біля кордонів з Україною. У такий спосіб ми створимо зону, перебувати в якій росіянам буде небезпечно.
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Вплив ударів зброєю США
За словами Поповича, використання HIMARS та артилерії дає Україні можливості знищувати війська, які є поблизу наших кордонів і готуються до наступальних операцій. ЗСУ можуть бити по скупченнях військ в Харківській області, завдавати ударів по російських штабах та складах з боєприпасами.
Те, що нам дозволили – це добре. Раніше цього не було. Ми вже можемо впливати на територію Росії поблизу наших кордонів, створюючи буферну зону, де буде небезпечно перебувати російським військам,
– підкреслив військовий оглядач.
Що Україна поки не може робити
Попович розповів, що поки ЗСУ не можуть висунути в глиб Росії ворожі зенітно-ракетні системи С-300, дальність якої є 75 – 100 кілометрів, та С-400 з дальністю більше за 50 кілометрів. Україна не зможе висунути й російський ракетний комплекс "Іскандер", адже його дальність є 500 кілометрів. Також Сили оборони не зможуть завдавати ударів по російських аеродромах, де є літаки-носії КАБів, які є в радіусі більше, ніж 50 кілометрів.
Дозвіл від США: останні новини
- Конгресмени США засудили обмеження на використання поставлених США ракет ATACMS. Голови комітетів Палати представників вважають, що дозвіл на удари по прикордонню Росії вартувало надати ще до її наступу на Харківську область.
- Аналітики The Wall Street Journal повідомили, що поки ЗСУ мають право завдавати ударів за допомогою систем HIMARS, боєприпасів GMLRS та артилерії по російській території. Однак не мовиться про застосування далекобійних ракет ATACMS.
- Тимчасом директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер повідомив, що дозвіл стосується не лише Харківської області. Він стосується усього регіону на Півночі, де російські сили обстрілюють Україну.