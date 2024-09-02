Зеленський розповів про перемовини щодо ударів по Росії: від кого це залежить і який є вибір

Тривалий час у повітрі лунає питання стосовно надання та використання Україною далекобійної зброї по цілях у Росії. Наразі наша держава проводить переговори із партнерами щодо цього питання.

Про це під час під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом заявив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. За його словами, проблема полягає не лише в отриманні дозволу для ударів.

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Що сказав Зеленський про застосування далекобійної зброї

Як зазначив глава держави, наразі тривають переговори з партнерами стосовно отримання дозволу на використання далекобійної зброї по цілях у Росії, однак на жаль, як це зазвичай буває, "у нас все трішки пізніше, ніж коли це потрібно".

За його словами, це безпосередньо залежить від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Чотири держави мають, скажімо так, відповідні інструменти, які ми можемо залучити – відповідні ракети, відповідні дрони, відповідну далекобійну зброю. На сьогодні тільки дозволити цього також мало,

– заявив він.

Одним із ключових питань також є надання необхідного для цього озброєння. Україна також працює над вітчизняним виробництвом далекобійної зброї, однак як зауважив президент, для цього потрібна фінансова підтримка, аби хоча б наздогнати Росію.

"Ми почали виготовляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і також результативно", – наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр Нідерландів також висловився стосовно дозволу на використання Україною далекобійної зброї.

З погляду того, що стосується Нідерландів, з нашого боку немає жодних обмежень щодо цього. Єдине про що ми говоримо – те, що стосується міжнародного гуманітарного права. У всіх дискусіях ми намагаємося переконати партнерів робити те ж саме,

– додав він.