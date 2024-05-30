Вочевидь передумали: Берлін, ймовірно, дозволить бити по Росії своєю зброєю, – Politico
Джерело:Politico
Німеччина неодноразово висловлювала побоювання стосовно використання її зброї Україною для ударів по Росії. Втім, схоже, що позиція країни потроху змінюється.
Про це пише Politico з посиланням на джерело, ознайомлене з позицією німецького уряду. За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц виступає за дозвіл Україні використовувати передане їй Заходом озброєння для ударів по російській території.
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Що думають у Берліні про використання німецької зброї для ударів по Росії
Так, видання повідомляє, що Берлін потроху змінює свою думку у питанні щодо ураження Україною російських об'єктів західною зброєю та схиляється до того, щоб дозволити нашій державі завдавати ударів по країні-агресорці німецькою зброєю.
Це може свідчити про зміну позиції канцлера за останні дні, адже ще 26 травня він сказав, що проти ударів України західною зброєю по території Росії, аби уникнути "великої війни". Шольц неодноразово побоювався конфронтації з країною-агресоркою.
Вже через кілька днів, 28 травня, німецький канцлер заявив, що наша держава може використовувати зброю, яку передає Німеччина, "у межах міжнародного права". Наступного дня, 29 травня, офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що оборонні дії України "не обмежуються власною територією.
Таким чином він визнав, що їх "можна поширювати й на територію агресора". Водночас німецький посадовець наголосив, що не може розкрити "конфіденційні" домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї у війні.
Що відомо про потенційні атаки по Росії зброєю західних партнерів: головне
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до європейських міністрів із проханням скасувати заборону на використання західної зброї для ударів по військових цілях у Росії. Жозеп Боррель заявив, що серед країн Євросоюзу зростає дискусія щодо можливості України використовувати західну зброю для ударів по Росії.
- Думки країн щодо використання західної зброї для ударів по Росії змінюються, проте деякі ще обдумують це. Європейські країни мають самостійно розв'язувати питання про скасування обмежень на використання західної зброї для ударів по Росії. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель зазначив, що таке рішення не порушує міжнародне право.
- Останнім часом союзники України обговорюють заборону на використання західної зброї для ударів по території Росії. Польща також висловила свою позицію. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив у Брюсселі, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах у Росії.