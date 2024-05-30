Вочевидь передумали: Берлін, ймовірно, дозволить бити по Росії своєю зброєю, – Politico

Німеччина неодноразово висловлювала побоювання стосовно використання її зброї Україною для ударів по Росії. Втім, схоже, що позиція країни потроху змінюється.

Про це пише Politico з посиланням на джерело, ознайомлене з позицією німецького уряду. За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц виступає за дозвіл Україні використовувати передане їй Заходом озброєння для ударів по російській території.

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Що думають у Берліні про використання німецької зброї для ударів по Росії

Так, видання повідомляє, що Берлін потроху змінює свою думку у питанні щодо ураження Україною російських об'єктів західною зброєю та схиляється до того, щоб дозволити нашій державі завдавати ударів по країні-агресорці німецькою зброєю.

Це може свідчити про зміну позиції канцлера за останні дні, адже ще 26 травня він сказав, що проти ударів України західною зброєю по території Росії, аби уникнути "великої війни". Шольц неодноразово побоювався конфронтації з країною-агресоркою.

Вже через кілька днів, 28 травня, німецький канцлер заявив, що наша держава може використовувати зброю, яку передає Німеччина, "у межах міжнародного права". Наступного дня, 29 травня, офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що оборонні дії України "не обмежуються власною територією.

Таким чином він визнав, що їх "можна поширювати й на територію агресора". Водночас німецький посадовець наголосив, що не може розкрити "конфіденційні" домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї у війні.

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