Прикордонник "Боя" повернувся з гарячого Сходу: зворушливий момент зустрічі з сином

Прикордонники у складі Сил оборони стоять пліч-о-пліч з іншими військовими підрозділами. У ДПСУ показали кадри возз’єднання охоронця кордону із родиною.

До війни Сергій мав цивільну професію. Після того, як росіяни напали на Україну, чоловік долучився до лав прикордонників.

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Вдома на "Бою" чекають дружина і син

Позивний Сергія – "Боя". Розповідає, що це прізвисько закріпилося за ним ще у дитинстві. Так його кликали однолітки.

Наразі чоловік служить на одній із найгарячіших ділянках фронту – в Авдіївці. До цього, каже, воював у Семенівці на Чернігівщині.

Криють нас як із танка, так із дронів – камікадзе, з усього, що хочеш,

– розповідає військовий.

Поки "Боя" захищає Батьківщину на передовій, вдома на нього чекає родина: дружина та син Єгор.

Дзвонить, питає "Тату, коли ти вже приїдеш?". Та вже, трошки потерпи. Так приємно. Знаєш, каже, тату, у мене зуб випав,

– згадує сина військовий і витирає сльози розчулення.

Знаємо, що мрія Єгора збулася. Його батько таки повернуся із фронту додому.

У Державній прикордонній службі показали зворушливий момент возз'єднання військового з родиною: відео ДПСУ

Що відбувається на Авдіївському напрямку