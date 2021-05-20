У ДПСУ відреагували на чутки, що Чаус перебуває у її військовій частині

У мережі з'явилась інформація, що екссуддя Микола Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині. Однак у службі такі припущення називають абсурдними та маніпулятивними.
Окремі видання та телеканали спробували створити абсурдну та маніпулятивну спекуляцію навколо ДПСУ. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
До теми Залишилося 10 годин, – екссуддя Чаус записав нове відеозвернення
Спершу проросійське видання "Страна", посилаючись на слова адвоката, робить висновок, що відео з даною особою монтувалося за допомогою програми, яку закупила одна з частин відомства. Потім телеканал "Прямий" не лише цитує це видання, а й, посилаючись на цю інформацію, відразу виносить рішення, що Чаус знаходиться саме в цій частині,
– сказав Демченко.
За словами речника, журналісти навіть приїхали до частини, аби продовжити "сіяти брехню". Демченко наголосив, що Держприкордонна служба дотримується визначених норм.
Що цьому передувало
- Чауса нібито викрали у Молдові у квітні 2021 року.
- 17 травня Чаус записав відеозвернення у телеграм-каналі та заявив, що з ним все добре.
- Однак не розповів, де перебуває й пообіцяв викрити своїх кривдників. У тому ж зверненні Чаус запевнив, що його викрали ще у 2016 році, а не нещодавно.
- Після того, 19 травня, Микола Чаус опублікував нове відео, на якому запевнив, що збирається повернутися в Україну. Він пригрозив компроматом на своїх викрадачів.