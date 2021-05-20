У ДПСУ відреагували на чутки, що Чаус перебуває у її військовій частині

Окремі видання та телеканали спробували створити абсурдну та маніпулятивну спекуляцію навколо ДПСУ. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Спершу проросійське видання "Страна", посилаючись на слова адвоката, робить висновок, що відео з даною особою монтувалося за допомогою програми, яку закупила одна з частин відомства. Потім телеканал "Прямий" не лише цитує це видання, а й, посилаючись на цю інформацію, відразу виносить рішення, що Чаус знаходиться саме в цій частині,

– сказав Демченко.

За словами речника, журналісти навіть приїхали до частини, аби продовжити "сіяти брехню". Демченко наголосив, що Держприкордонна служба дотримується визначених норм.