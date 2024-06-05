Стефанчук "перевдягає" Кабмін: спікер Верховної Ради вимагає дотримання дрес-коду урядовцями
Джерело:Ярослав Железняк
Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук дав завдання підготувати звернення до уряду щодо дотримання його представниками дрес-коду. Голову Ради обурив занадто вільний стиль одягу представників Кабінету міністрів.
Народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомив у своєму телеграмі, що Руслан Стефанчук вимагає від представників Кабінету Міністрів приходити на пленарні засідання Верховної Ради у офіційному одязі.
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Стефанчук проти спортивних штанів
За словами Железняка, спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їх представники приходили в "нормальному діловому одязі" на виступи, на яких розглядаються закони.
Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять,
– наголосив нардеп.
Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської в Україні
- Верховна Рада 4 червня ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Проєкт закону подав президент Володимир Зеленський у 2023 році. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
- Він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.
- Експерти вважають, що такий підхід вкрай важливий, оскільки відповідає нашим євроінтеграційним прагненням. Уже зараз скринінг українського законодавства відбувається англійською мовою, і переговори про наш вступ до Європейського Союзу теж вестимуться англійською.
- Крім того, застосування англійської на всіх рівнях – це необхідна умова ефективної роботи інвесторів в Україні, динамічного розвитку української туристичної галузі.