На Чернігівщині активізувалися ДРГ: що каже влада
Джерело:В'ячеслав Чаус
Останнім часом знову з'являються повідомлення про роботу російських диверсійно-розвідувальних груп. Вони "працюють" по прикордонних областях, зокрема на Чернігівщині. Влада запевняє, що посилює оборону на північному кордоні.
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що відомо про диверсантів у Чернігівській області. Росіяни і намагаються зайти на територію області, і обстрілюють Чернігівщину – у прикордонному населеному пункті постраждала родина з дітьми.
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Що відомо про диверсантів у Чернігівській області
Активізувалися також ДРГ. Збройні Сили працюють задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечніше! Продовжуємо підсилювати фортифікацію (це дуже важливо!) задля того, щоб у ворога не було бажання другий раз піти Чернігівщиною,
– написав В'ячеслав Чаус.
Голова ОВА навів дані про кількість обстрілів з боку росіян: протягом тижня з 27 листопада по 3 грудня їх було 16 і "більше 200 приходів". На жаль, серед цивільних є поранені, також знищено майно.
"Росія – терорист! Терористів треба знищити!" – підсумував Чаус.
Ситуація на прикордонні: окупанти поранили родину з дітьми, робота ДРГ
- Обстріл на Чернігівщині стався 2 грудня, коли сім'я приїхала навідати родичку. Дідусь зазнав осколкових поранень, його 4-річний онук не постраждав, а от маму хлопчика прооперують. Вони саме вийшли з будинку, коли потрапили під обстріл.
- Диверсанти "працюють" по чотири-п'ять осіб, та іноді людей у групі значно більше (може бути до 16). Вони мають різні цілі: пробують проривати кордон, намагаються просунутися до об'єктів критичної інфраструктури або "просто" тероризують цивільних.