Наробили галасу серед путінської орди, – легіон "Свобода Росії" про досягнення на Бєлгородщині

У легіоні "Свобода Росії" та РДК розповіли, що відбувалося у Бєлгородській області 23 травня. Зокрема, російські добровольці наголосили, що окупанти не завдали їм таких втрат, про які заявляють.

Варто зауважити, що після "вторгнення" добровольчих угрупувань росіян загарбники оголосили про початок плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".

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Добровольці наробили галасу в Росії

У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що доба 23 травня була продуктивною.

Ми ще не підбили підсумки дня разом з РДК, але можемо сказати, що сьогодні Легіонери наробили галасу серед путінської орди: ми "демілітаризували" мотострілецьку роту ЗС РФ, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки,

– мовиться у повідомленні.

Бійці додали, що не базікають, як кремлівські пропагандисти, які приписують їм вигадані втрати. Тому найближчим часом добровольці обіцяють оприлюднити відео, які підтвердять їхні дії.

"На відміну від "героїчної" армії, намальованої для звітів плішивої молі в Кремлі, війська Путіна за цю добу успіхами не відзначилися. Зате проявили видатні успіхи в бігу на довгі дистанції. Але поки вони боягузливо бігають по кущах, ми рухаємося далі до нашої мети: до повного звільнення Росії. Залишаємося на зв'язку!" – підсумували в легіоні "Свобода Росії".

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, добровольці спопелили на Бєлгородщині російську техніку. Невдовзі вдалося встановити її локацію – район села Глотово.

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Росіяни заявляють про втрати "українських ДРГ"

Окупанти продовжують заявляти, що до подій у Бєлгородській області причетні не росіяни, а "українські ДРГ". Ба більше, міноборони країни-агресорки оприлюднило відео нібито з місця їхньої ліквідації.

На ньому можна побачити пошкоджену та обгорілу техніку. Однак варто зауважити, що на двох пікапах можна помітити свіжі написи "За Бахмут". Очевидно, що їх нанесли не добровольці, а цю техніку могли привезти з інших районів бойових дій для створення пропагандистської картинки.

Окрім приписування втрат добровольчим формуванням, загарбники заперечують свої. Зокрема, губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що падіння російського вертольота Мі-8 під Прохорівкою буцімто не було.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у Російського добровольчого корпусу втрат немає. P.S. Щодо фото вбитих "диверсантів", які гуляють мережею, – наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", – відповіли на звинувачення у РДК.

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