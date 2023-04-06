Наша пісня гарна й нова: окупанти знову заговорили про "українську ДРГ" під Брянськом
Росіяни вкотре вигадали нову маячню про нібито "українську ДРГ", яка намагалася "проникнути" у Брянську область. Водночас загарбники нібито відкрили вогонь по "противнику".
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що 2 березня окупанти також заявляли про "проникнення" української ДРГ у Брянську область, однак це виявилось фейком.
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Окупанти знову заявляють про "українську ДРГ" під Брянськом
Як пишуть росЗМІ, 6 квітня російські прикордонники нібито зупинили спробу "проникнення" на територію Росії "української ДРГ". Це буцімто сталося в районі села Случовськ Погарського району.
До того пропагандисти брешуть, що так звана "українська ДРГ" складалася з 20 осіб.
Звичайно ж, росіяни вже встигли вигадати, що вони "героїчно" зупинили спробу "прориву українських військових".
Підрозділами збройних сил Росії спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневої поразки,
– набрехали загарбники.
Однак всі ми знаємо правду. Ворожі війська часто вигадують фейки та влаштовують провокації, щоб показати своєму народові, що Україна – "плахая".
Інша маячня росіян про "ДРГ" під Брянськом
- 2 березня губернатор Брянської області заявляв, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани. Також загарбники заговорили, що внаслідок "обстрілу" буцімто загинув чоловік та поранено дитину.
- Представники "Російського добровольчого корпусу" записали відео із заявою про те, що вони перейшли кордон Росії та України і зайшли у села Сушани та Любечани.
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- Згодом російський диктатор Владімір Путін заявив про нібито "теракт". Кремлівський гоблін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих "неонацистів" і "терористів".
- До речі, мережа вибухнула мемами та реакціями українців на чергову брехню Кремля.
- Військовий експерт Олег Жданов наголошував, що Україна не має до цього інциденту жодного відношення.